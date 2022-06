Jurassic World Dominion, possibile reboot del franchise in futuro? Parla il regista

Il nuovo Jurassic World Dominion sarà il culmine non solo dei film di Jurassic World, ma anche della serie originale di Jurassic Park. Mentre i fan si chiedono quale potrebbe essere il futuro della saga, il regista Colin Trevorrow mette in dubbio l'idea di un possibile reboot del franchise.

Nonostante Jurassic World del 2015 sia stato a suo modo un nuovo inizio per la serie, vista anche l'introduzione di personaggi principali completamente nuovi, si è comunque svolto nel mondo che ha debuttato nel film originale del 1993.

"Questa è solo la mia opinione personale. Una delle sfide più grandi di questo franchise sarebbe riavviarlo, ma per farlo dovresti rifare Jurassic Park", ha condiviso il regista Colin Trevorrow con Collider. "E piango per chiunque se ne dovesse occupare, perché parliamo di uno dei più grandi film mai realizzati. E quindi credo che per più motivi, la nostra unica scelta sia quella di andare avanti ed espanderci. Perché tornare lì e rifare [il regista Steven] Spielberg e [l'autore Michael] Crichton, beh, in bocca al lupo".

La popolarità del franchise potrebbe portare alla realizzazione di nuove avventure, ma sulla base degli eventi dell'ultimo capitolo, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, le storie sul grande schermo potrebbero dover subire alcuni importanti cambiamenti.

Per salutarvi, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva con Chris Pratt e Jeff Goldblum di Jurassic World Dominion.