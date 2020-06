Juno, una canzone dei Green Day nacque dal film con Ellen Page

In Juno la musica ricopre un ruolo piuttosto importante, accompagnandoci sin dai primi momenti della storia della gravidanza inaspettata del personaggio di Ellen Page e sottolineando un bel po' di sequenze importanti del film (sarà un caso che di lì a qualche anno Michael Cera sarebbe diventato lo Scott Pilgrim di Edgar Wright?).

La colonna sonora del film di Jason Reitman si mantiene principalmente sulla scia dell'indie e del pop/punk, dai Belle and Sebastian ai Sonic Youth, affondando ogni tanto le mani in qualcosa di più datato come i Velvet Underground e Buddy Holly e finendo nella tenera Anyone Else But You eseguita proprio dai protagonisti Ellen Page e Michael Cera.

Insomma, un mood sulla cui scia si piazzano benissimo i Green Day, che guarda caso proprio dal film di Reitman presero ispirazione per un loro pezzo. Pare, infatti, che a Billie Joe Armstrong piacque parecchio la frase "you didn't have to drive out to East Jesus nowhere" pronunciata da Bren (Allison Janney), al punto da estrapolarla dal film per utilizzarla come titolo di una canzone presente nell'album 21st Century Breakdown (East Jesus Nowhere, appunto).

Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Juno; qui, invece, potete approfondire con alcune curiosità sulla protagonista di Juno Ellen Page.