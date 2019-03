Junkie XL comporrà la colonna sonora di Terminator: Dark Fate

Tom Holkenborg, compositore conosciuto con il nome di Junkie XL, è stato ingaggiato per curare la colonna sonora del nuovo film del franchise di Terminator, Dark Fate. Il sequel vedrà anche il ritorno del suo creatore James Cameron nei panni del produttore, dopo che questi ha abbandonato la saga con Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991).

Il film è diretto dal regista Tom Miller, il quale ha già collaborato in passato con Holkenborg nel cinecomic Deadpool con Ryan Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone.

“È grandioso tornare a lavorare su un altro progetto con Tim” ha affermato Holkenborg in un comunicato rilasciato all’Hollywood Reporter. “I film originali di Terminator erano delle pellicole così iconiche ed avere il ritorno di James come produttore con Tim alla regia è una incredibile squadra da sogno. Sarà un film fantastico di cui far parte”.

Tra le produzioni recenti di Junkie XL ricordiamo, tanto per citarne alcune, Mad Max: Fury Road, Batman v Superman: Dawn of Justice ed Alita: Angelo della Battaglia, quest’ultimo prodotto sempre da Cameron.

Terminator: Dark Fate, il cui titolo è stato di recente annunciato, è il primo film della saga che vedrà anche il ritorno della star Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor. Non poteva immancabilmente mancare la partecipazione di Arnold Schwarzenegger, cui si aggiungeranno nuovi interpreti come Gabriel Luna (Marvel’s Agentes of S.H.I.E.L.D.) e Mackenzie Davis (Blade Runner 2049). I dettagli del nuovo capitolo della saga fantascientifica non sono stati per il momento rivelati.

La Paramount e la Skydance sperano vivamente che il ritorno di Cameron e della Hamilton a bordo dell’opera servirà a rivitalizzare il franchise dopo i deludenti riscontri in termini di incassi e di recensioni per l’ultimo appuntamento in sala, Terminator: Genisys (2015), una produzione che con una differenza di 60 milioni di dollari non è stata in grado nemmeno di raggiungere il mezzo miliardo al botteghino mondiale.

Terminator: Dark Fate arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 1° novembre.