Junkie XL annuncia che la colonna sonora di Justice League: Snyder Cut è pronta

La soap opera relativa al mitologico Snyder Cut di Justice League sembra arrivata ad un punto di svolta: a poche ore dall'annuncio sibillino di Jason Momoa, anche il compositore del film Junkie XL ha menzionato la versione del film voluta originariamente da Zack Snyder.

"La colonna sonora completa è pronta ", ha detto Tom Holkenborg, musicista meglio noto come Junkie XL. "È una colonna sonora davvero eccezionale, ed è proprio lì. Non se ne va. Vedremo cosa succederà in futuro, capite?".

La musica composta da Junkie XL è una delle tante cose scartate dalla Warner Bros. e Joss Whedon al momento delle modifiche apportate al film di Snyder, le cui speranze di vedere la luce si sono riaccese nelle ultime ore grazie ad alcune dichiarazioni dell'interprete di Aquaman - che in un video Instagram successivamente cancellato ha promesso grosse novità in arrivo usando non proprio camaleonticamente il famoso hashtag Release The Snyder Cut - e soprattutto alla presentazione di HBO Max, il nuovo servizio di streaming on demand della WarnerMedia che, tra l'altro, includerà tutti i film DC, da Watchmen a Joker passando per ogni lungometraggio di Superman e Batman.

Migliaia di fan hanno infatti inondato di domande l'account HBO Max su Twitter, chiedendo se la piattaforma di streaming sarà il veicolo di lancio della versione di Snyder di Justice League.

Restiamo in attesa di novità.