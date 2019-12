Il press junket di Star Wars: L'ascesa di Skywalker svela un importante dettaglio su Leia

A poco meno di due settimane dall'arrivo nelle sale dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker scritto e diretto da J.J. Abrams, il merchandising ufficiale del capitolo conclusivo della saga degli Skywalker ha rivelato un dettaglio molto interessante sul Generale Leia, interpretata dalla compianta Carrie Fisher.

Sappiamo che il personaggio tornerà sul grande schermo grazie a una ricostruzione accurata di filmati girati per i primi due film della nuova trilogia, per un totale di 8 minuti di runtime. La novità (comunque accarezzata da molti grazie agli spot del film) è che un pezzo di merchandising di Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha rivelato come, oltre a guidare la Ribellione, proprio Leia addestrerà Rey (Daisy Ridley) alla via degli Jedi.



Durante il press junket del film di J.J. Abrams, infatti, tra le varie opere in esposizione in queste ore è possibile individuare anche il costume di Leia Organa, accompagnato da una targa di presentazione del personaggio, in basso, che recita: "Il Generale Leia Organa continua a guidare l'eroica Resistenza, mettendo insieme una forza di risposta dopo aver subito ingenti perdite. Leia sta inoltre addestrando Rey nella via della Forza, dato che la Galassia ha ancora bisogno di una Jedi".



Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2020. Vi lasciamo alla prima foto di Maz Kanata nel film e alla nostra intervista con il nuovo Chewbecca.