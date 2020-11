Jungleland, il trailer del dramma pugilistico con Charlie Hunnam e Jack O'Connell

Grazie a Paramount Pictures possiamo mostrarvi il trailer ufficiale di Jungleland, road-movie pugilistico che vede come protagonisti Charlie Hunnam e Jack O'Connell in una storia ambientata nel mondo sotterraneo del combattimento a mani nude.

Questa la sinossi ufficiale: "Stan (Hunnam) e Lion (O'Connell) sono due fratelli che lottano per tenere alto il loro nome nel mondo sotterraneo della bareknuckle boxing. Quando Stan non riesce a ripagare un pericoloso boss del crimine, i due sono costretti ad intraprendere un inaspettato viaggio mentre attraversano il paese per un torneo di combattimento ad alto rischio. Mentre Stan allena Lion per la battaglia della sua vita, una serie di eventi minacciano la vita dei due fratelli, ma il loro amore reciproco e la speranza in una vita migliore li spingono ad andare avanti in questo avvincente dramma che dimostra che la famiglia non trattiene i pugni."

Nel cast del film troviamo anche Jonathan Majors, attore che si è distinto in questi mesi per i suoi ruoli in Da 5 Bloods di Spike Lee e nella serie HBO Lovecraft Country, e che i Marvel Studios hanno recentemente ingaggiato per interpretare Kang il Conquistatore in Ant-Man 3.

Diretto da Max Winkler, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Theodore Bressman e David Branson Smith, il film è disponibile da oggi negli store digitali degli Stati Uniti. Purtroppo, al momento non ci sono novità sull'eventuale distribuzione italiana.



A proposito di Hunnam, nei giorni scorsi la star di Sons of Anarchy si è proposto come nuovo interprete di James Bond.