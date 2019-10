Jungle Cruise, dopo il trailer ecco anche il primo poster ufficiale

Dopo aver finalmente assistito al primo trailer di Jungle Cruise, la Disney ha diffuso in rete anche un fantastico poster ufficiale dedicato al film che vedrà come protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson ed Emily Blunt.

Il poster, che potete trovare come sempre in calce, trasmette le classiche atmosfere da film d'avventura che faranno da padrone in questo nuovo progetto targato Walt Disney Studios.

Basato sulla celebre attrazione dei parchi a tema della Casa di Topolino, Jungle Cruise è ambientato nella giungla amazzonica e vede Johnson nei panni di un carismatico capitano di un battello, mentre la Blunt vestirà i panni di una determinata esploratrice impegnata in una missione di ricerca. Jack Whitehall interpreterà invece il fratello dell'esploratrice.

Alla ricerca di un albero mitologico dai poteri curativi, il trio dovrà vedersela con pericolosi animali selvaggi e con la spietata competizione di un gruppo di esploratori tedeschi senza scrupoli che faranno di tutto pur di raggiungere l'albero prima di loro.

Nel cast del film ci saranno anche Edgar Ramirez, Jesse Plemons, e Paul Giamatti. Diretto da Jaume Collet-Serra, Jungle Cruise è prodotto da John Davis, John Fox, Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia e Beau Flynn, con Doug Merrifield nel ruolo di produttore esecutivo.

La pellicola debutterà negli Stati Uniti il 24 luglio 2020, mentre per quanto riguarda l'Italia è indicato un più generico "Estate 2020". Guardate i due protagonisti nel dietro le quinte di Jungle Cruise.