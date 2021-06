Jungle Cruise, The Rock prende in giro Emily Blunt nel nuovo trailer del film Disney

Manca esattamente un mese all'uscita di Jungle Cruise, il nuovo film Disney che per The Rock è l'avventura più divertente della vita. Dal 28 luglio, infatti, sarà nelle sale, e dal 30 sarà disponibile anche in streaming su Disney+ con Accesso VIP. Nella giornata di mercoledì è stato pubblicato un nuovo trailer, per stuzzicare la curiosità dei fan.

Le immagini sono visibili anche all'interno della notizia. Nel filmato, Dwayne Johnson / The Rock presenta il nuovo trailer di Jungle Cruise, prendendo scherzosamente in giro Emily Blunt. "Signore e signori, e bambini di ogni età, manca solo un mese all'avventura di una vita" esordisce l'attore. Prima di lasciare spazio alle immagini, The Rock finge di non ricordare il nome della co-protagonista, in questi giorni al cinema anche con A Quiet Place 2.

Non è certo per questo, in ogni caso, che inizialmente Emily Blunt non era convinta di Jungle Cruise. Secondo la sinossi del film Disney, Lily (Emily Blunt) è "determinata a scoprire un albero antico con capacità di guarigione senza precedenti, che possiede il potere di cambiare il futuro della medicina". Insieme a Frank (The Rock), "l'improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, tutte in agguato nell'ingannevole bellezza della lussureggiante foresta pluviale. Ma mentre i segreti dell'albero perduto si svelano, la posta in gioco diventa ancora più alta per Lily e Frank e il loro destino, e quello dell'umanità, è in bilico."

Fanno parte del cast di Jungle Cruise, tra gli altri, anche Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons e Paul Giamatti.