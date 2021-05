Jungle Cruise, per The Rock il nuovo film Disney è 'l'avventura più divertente della vita'

Grazie alla pubblicazione, nei giorni scorsi, del trailer di Jungle Cruise, cresce tra i fan l'attesa per il nuovo film Disney con Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Proprio The Rock, con un recente post su Instagram, ha contribuito a tenere alta la curiosità, promettendo qualcosa di spettacolare.

Jungle Cruise uscirà anche su Disney+, mentre l'arrivo nelle sale cinematografiche è previsto per il 30 luglio (in Italia il 28). Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Dwayne "The Rock" Johnson ha pubblicato una foto del poster del film Disney, scrivendo nella didascalia:

"È così dannatamente bello vedervi tutti in fremente attesa per il nostro epico Jungle Cruise. Le reazioni al nostro trailer sono state infuocate! Emily ed io non vediamo l'ora di guidare la nostra campagna globale e di avervi con noi per l'avventura più divertente di una vita! L'hype è reale. L'attesa sta crescendo! Tutti a bordo... ma fate attenzione!"

Come è nel suo stile, l'attore ed ex wrestler fa largo uso nel post di emoji e punti esclamativi, e sembra davvero molto coinvolto.

Jungle Cruise è basato sull'omonima attrazione dei parchi a tema Disney. Il film è diretto Jaume Collet-Serra e scritto da Michael Green, Glenn Ficarra e John Requa. Fanno parte del cast, oltre a Dwayne Johnson ed Emily Blunt, anche Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons e Paul Giamatti.