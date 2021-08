Jungle Cruise, The Rock: 'Non ho mai avuto una co-star più divertente di Emily Blunt'

Da poche settimane finalmente sugli schermi, Jungle Cruise con Dwayne "The Rock" Johnson e Emily Blunt è uno dei grandi intrattenimenti dell'estate 2021. Non sono però solo gli spettatori ad essersi divertiti...

Che The Rock e Emily Blunt si trovino bene a lavorare insieme lo avevamo già capito non solo dalla loro grande chimica sullo schermo in Jungle Cruise, ma anche dal fatto che torneranno a collaborare presto ad altri due progetti, il film di superereoi Ball & Chain e un detective movie sull'investigatrice Kate Warne.

Tuttavia, Johnson ha voluto ribadire la cosa con un post su Instagram pieno di complimenti per l'attrice di A Quiet Place.

"Ecco la verità: non ho mai, MAI, lavorato con un'altra co-star nella mia vita che mi faccia ridere più di quanto faccia questa donna. Spariamo certe cavolate e ridiamo così tanto che tutti i press junket che vi saranno in futuro impallidiranno in confronto ai nostri" si legge nel post con allegato una divertente compilation di interviste con i due "Ma questo livello di comfort e complicità arriva con la fiducia reciproca, ed è la fiducia reciproca a dar vita alla chimica, la stessa che avete amato vedere tra di noi sullo schermo in Jungle Cruise #BluntRock #JustWait4TheSequel #SheCanRoast #JungleCruise".

Al momento un sequel di Jungle Cruise sembra essere una forte possibilità, ma sicuramente non dovremo spettare così a lungo per vedere di nuovo insieme i due attori sullo schermo.