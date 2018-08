Jungle Cruise, The Rock e Jack Whitehall in compagnia di un'anaconda nella foto dal set

Procedono mentre stiamo scrivendo le riprese dell'annunciato e atteso Jungle Cruise, nuovo progetto originale targato Disney Pictures che vedrà protagonista Dwayne "The Rock" Johnson ed Emily Blunt e basato su di un'attrazione dei parchi a tema, il tutto diretto da Jaume Collet-Serra (L'Uomo sul Treno - The Commuter).

Del film, comunque, il social-addicted The Rock, attivissimo su Twitter, Facebook e Instagram, ha condiviso quest'oggi una nuova foto dal set che lo immortale in compagnia del collega Jack Whitehall e di una gigantesca e -scrive lui- "affamata anaconda". Come spiega sempre The Rock, "lui era divertito nello stringere in mano il rettile, mentre l'amico ha fatto di tutto per provare a sorridere", anche se l'espressione parla davvero da sola.



Non è ancora ben chiaro come sia stata sviluppata la storia nel lavoro di adattamento cinematografico, ma nell'attrazione del parco Disney si viene guidati attraverso un fiume ricco di animali pericolosi e insidie, e alla sceneggiatura troveremo Michael Green, già autore dell'ottimo script di Logan.



Jungle Cruise vedrà nel cast anche Jesse Plemos, Paul Giamatti ed Edgar Ramirez, per un'uscita prevista nelle sale americane l'11 ottobre 2019. Non appena si concluderanno le riprese del film, Dwayne Johnson dovrebbe cominciare la produzione dell'annunciato e attesissimo Hobbs & Shaw, spin-off di Fast & Furious diretto da David Leitch (Deadpool 2) che lo vedrà recitare al fianco di Jason Statham.