Jungle Cruise, The Rock ed Emily Blunt dominano il box office: primo posto in USA

Mentre prosegue la battaglia legale tra Disney e Scarlett Johansson, la compagnia può gioire per gli ottimi risultati ottenuti da Jungle Cruise nel suo weekend di esordio al box office USA e in Premier Access su Disney+.

Secondo quanto riportato da Variety, la pellicola d'avventura con Dwayne Johnson ed Emily Blunt ha debuttato nelle sale americane con un solido incasso di $32 milioni. Al momento la pellicola ha ottenuto in totale $92 milioni: $62 milioni provengono dal box office globale, mentre i restanti 30 sono da attribuire agli abbonati di Disney+ che hanno pagato per accedere alla visione del film sulla piattaforma streaming (in Italia il prezzo è di €21,99 ad account).

Al secondo posto della classifica del botteghino americano troviamo poi Old, il nuovo mystery thriller di M. Night Shyamalan attualmente in programmazione anche nelle sale italiane, mentre l'ultimo gradino del podio è occupato da The Green Knight, apprezzatissimo fantasy targato A24 con protagonista Dev Patel.

Diretto da Jaumet Collet-Serra, lo ricordiamo, Jungle Cruise è la storia di un emozionante viaggio lungo il Rio delle Amazzoni con il simpatico skipper Frank Wolff (Dwayne Johnson) e un'intrepida ricercatrice, la dott.ssa Lily Houghton (Emily Blunt). Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Jungle Cruise.