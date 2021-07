Jungle Cruise, anche The Rock farà causa alla Disney?

Sono giornate concitate dal punto di vista legale in casa Disney, e questo dopo la decisione di Scarlett Johansson di intentare causa alla compagnia ora guidata da Bob Chapek dopo l'uscita di Black Widow su Disney+, a quanto pare una decisione apertamente in contrasto con le clausole contrattuali della star.

Mentre sembra dunque che anche Emma Stone possa ricorrere alle vie legali contro Disney per lo stesso trattamento riservato dalla società al suo Crudelia, le cose andrebbero decisamente meglio sul versante Jungle Cruise con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson, ultimo titolo live-action a essere approdato al cinema e dopo pochi giorni in accesso VIP su Disney+.



Stando infatti a un rapporto dell'affidabile Deadline, "Dwayne Johnson e la sua Seven Bucks Productions non hanno la benché minima intenzione di imbarcarsi in una battaglia legale contro Disney per eventuali e anticipate perdite di denaro al boxoffice". Questo però accade perché a maggio, quando Disney ha annunciato l'arrivo di Jungle Cruise anche su Disney+, la società aveva contattato i produttori del progetto per proporgli proprio un'uscita simultanea al cinema e in streaming.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate lasciando un commento in calce alla notiza.