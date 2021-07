Jungle Cruise: The Rock anticipa una gigantesca anteprima internazionale a Disneyland

Mentre ha appena concluso il suo lavoro sul set di Black Adam, Dwayne "The Rock" Johnson è tornato a occuparsi della campagna pubblicitaria del suo prossimo film in uscita, ovvero Jungle Cruise, film della Disney ispirato a una delle sue attrazioni più celebri dei suoi parchi a tema. E proprio a Disneyland dovrebbe svolgersi l'anteprima mondiale.

The Rock e Emily Blunt, le due star principali della pellicola, sono state molto impegnate nella promozione del film nell'ultimo anno e proprio Johnson ha condiviso un post sui suoi canali social con alcune anticipazioni riguardanti l'anteprima internazionale di Jungle Cruise, in uscita la prossima settimana sia al cinema che in streaming su Disney+. "Arriva Jungle Cruise! Ho un video molto emozionante e fico da condividere con voi ragazzi, riguarda il nostro schermo gigante che abbiamo allestito per l'anteprima mondiale di Jungle Cruise il prossimo sabato, 24 luglio nell'unica e sola Disneyland! Il nostro obiettivo è consegnare ai fan il più grande evento con red carpet dell'anno che sia anche epico, spettacolare e divertente. E' giunta l'ora di celebrare (in sicurezza): l'avventura più grande di una vita intera".

Nell'ultimo trailer di Jungle Cruise, The Rock finge comicamente di non ricordare il nome della sua co-protagonista, Emily Blunt.

Secondo la sinossi della pellicola, Lily (Emily Blunt) è "determinata a scovare un antico albero con capacità di guarigione senza uguali e che possiede il potere di cambiare il futuro della medicina". Insieme a Frank (The Rock) "l'improbabile duo incontrerà innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, tutte in agguato nell'ingannevole bellezza della lussureggiante foresta pluviale. Ma mentre i segreti dell'albero perduto si svelano, la posta in gioco diventa ancora più alta per Lily e Frank, e il loro destino e quello dell'umanità è in bilico".

Jungle Cruise arriverà nei cinema italiani il 28 luglio prossimo e in streaming su Disney+ con Accesso VIP dal 30 luglio seguente.