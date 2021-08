Jungle Cruise, il sequel è in arrivo? Parla The Rock: 'Prossima settimana grosso annuncio'

Il nuovo live-action della Disney Jungle Cruise ha sbancato tanto il botteghino quanto i 'dati di visualizzazione' del servizio di streaming on demand Disney+, e la popolarità del film è stata talmente alta che l'uscita dell'home-video è stata anticipata.

Fin da subito i fan e gli addetti ai lavori hanno messo in conto la possibilità di un sequel immediato, operazione consueta per film di tale successo, e infatti sembra che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte: nelle scorse ore Dwayne 'The Rock' Johnson ha anticipato grosse novità in arrivo per Jungle Cruise nel corso della prossima settimana, dichiarazioni che fanno pensare che la Disney potrebbe annunciare un sequel del film.

Come potete vedere in calce all'articolo, The Rock ha condiviso un video di alcuni momenti salienti del tour stampa intrapreso con Emily Blunt e ha nella didascalia ha aggiunto: "Non finisce mai con noi... e lei mi ha fatto diventare bravo con quel fottuto serpente. GRAZIE ragazzi per aver scoperto e amato il nostro film e per aver già reso JUNGLE CRUISE il più grande successo per famiglie del 2021. Abbiamo alcune grandi novità in arrivo la prossima settimana...!!!" ha scritto Johnson. Puoi dare un'occhiata al video divertente nel post in basso.

Dwayne Johnson tornerà nei prossimi mesi con Red Notice e Black Adam. Inoltre, la superstar e Emily Blunt lavoreranno insieme ad un detective movie: incluso il probabile Jungle Cruise 2, quale progetto attendete di più? Ditecelo nei commenti!