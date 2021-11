Jungle Cruise, il produttore: 'Per la prossima avventura abbiamo piani ancora più grandi'

Il sequel di Jungle Cruise è ufficiale, come annunciato già ad Agosto. Dwayne Johnson ed Emily Blunt torneranno dunque con una nuova avventura, dopo il successo del primo capitolo reso disponibile su Disney+ e in sala a Luglio 2021. Il produttore della pellicola, Hiram Garcia, ha parlato ai microfoni di The Wrap, di cosa potremo aspettarci.

Garcia ha affermato che il sequel sarà più "globale", in quanto i personaggi dovrebbero riuscire a coprire più territori. "Il primo film è andato più che altro tra Londra e l'Amazzonia, ma per la prossima avventura i piani che abbiamo sono molto più grandi. Questo, insieme alla gioia di vedere come si evolverà la relazione tra Frank e Lilly, sono solo alcune delle tante cose con cui ci siamo divertiti a lavorare mentre scrivevamo la storia".

Il produttore ha poi parlato dei rapporti tra i membri della crew e gli attori nel corso delle riprese del primo Jungle Cruise. "Ci siamo molto divertiti a girare film, e non solo a girarlo, ma [siamo stati felici] anche della famiglia che è nata nel mentre", ha detto. "Amiamo Emily Blunt e non possiamo fare a meno di lei; è diventata una grande amica del team di produzione e di regia. Lei e DJ (Dwayne Johnson) sono dei grandi amici e sono stati completamente coinvolti insieme a noi nello sviluppo. Abbiamo un'idea di cosa vogliamo fare e dell'avventura in cui vogliamo portarli. Questa è una grande priorità per noi (Seven Bucks Productions) e la Disney, e non vediamo l'ora di guidare i fan in un'altra avventura insieme a questo gruppo".

Non è ancora stata comunicata una data ufficiale di uscita del sequel. Intanto, nell'attesa, possiamo rivedere Jungle Cruise in home video insieme ad altri interessanti prodotti Disney+.