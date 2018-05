Jungle Cruise: Paul Giamatti insieme a Dwayne Johnson nel film Disney

Paul Giamatti è entrato nel cast di Jungle Cruise, film di produzione Walt Disney Pictures e con protagonista assoluto la stella del box-office Dwayne Johnson.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, Giamatti ricoprirà il ruolo di un guardiano del porto molto irascibile. L’attore, che già aveva avuto modo di condividere lo schermo con Dwayne Johnson in San Andreas, si unirà così ai già confermati Emily Blunt (A Quiet Place - Un posto tranquillo), Jack Whitehall (The Bad Education Movie), Jesse Plemons (Fargo, Black Mirror, Game Night) e Edgar Ramirez (American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace).

La Disney ha già in programma di rendere Jungle Cruise un nuovo franchise sulla scia di successi mondiali come Pirati dei Caraibi, così da generare introiti da miliardi di dollari anche in questo caso. A produrre ci saranno inoltre John David e John Fox e anche Steve Bucks, uscito di recente dal suo più grande successo commerciale, Jumanji - Benvenuti nella giungla, sempre con protagonista The Rock.

Alla regia della pellicola, che al momento non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ci sarà Jaume Collet-Serra (L'uomo sul treno, Unknown – Senza identità).

Sempre a proposito della Disney, la Blunt rinnoverà la sua collaborazione con lo studio quando a dicembre sarà nelle sale di tutto il mondo con l’atteso Il ritorno di Mary Poppins diretto da Rob Marshall (Into the Woods).