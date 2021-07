Jungle Cruise: non crederete mai all'adorabile soprannome che Emily Blunt usa per The Rock

Nel corso di una recente intervista promozionale Emily Blunt, co-protagonista del nuovo film Disney Jungle Cruise, ha rivelato il divertente soprannome che ha affibbiato al collega Dwayne Johnson.

Già celebre per il suo nickname 'The Rock', col quale si fece conoscere in tutto il mondo durante la sua carriera da wrestler della WWE, Johnson è divenuta una delle star più popolari di Hollywood e uno degli attori più pagati attualmente. Ora però, grazie ad Emily Blunt, il suo soprannome potrebbe cambiare per sempre. Parlando del film con ET Online, gli attori hanno condiviso alcuni dettagli deliziosi sulla loro amicizia nata sul set, rivelando che Emily Blunt si rivolge a The Rock chiamandolo "Toots".

L'attrice ha affermato che il vezzeggiativo è un "vecchio soprannome", un termine gergale utilizzato dalle donne negli anni '30 (ovvero il periodo in cui è ambientato Jungle Cruise) e che indicherebbe un'"abbondanza di dolciumi". "Lo uso ormai da 3 anni" ha svelato l'attrice. "Mi piaceva chiamarlo toots, in sostanza una specie di grossa quantità di dolci e cose simili. Magari mi scrive: 'Okay, ora me ne vado, ci vediamo sul set domani', e io gli risponde: 'Ok toots'. Oggi sarebbe come dire: 'Okay cupcake'".

Jungle Cruise arriva nei cinema dal 28 luglio e su Disney+ con accesso vip dal 30 luglio. Per altri approfondimenti ecco una scena in anteprima di Jungle Cruise. Inoltre, recuperate anche il nuovo trailer di Jungle Cruise.