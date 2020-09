Jungle Cruise, i Metallica hanno lavorato alla colonna sonora del film Disney

Intervistato da Collider, il leggendario batterista Lars Ulrich ha ha rivelato che la colonna sonora di Jungle Cruise, atteso film d'avventura Disney con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, conterrà anche una versione orchestrale della celebre "Nothing Else Matters".

"Tutto nasce da Sean Bailey (presidente della produzione Disney, ndr.), fan del rock di lunga data e persona e persona davvero amichevole, generosa, cordiale che ci siano nel settore della musica" ha raccontato Ulrich durante l'intervista. "Credo che sia sempre stato un fan dei Metallica, e abbiamo avuto l'occasione di conoscerci molto bene. Mia moglie e i miei figli sono grandi fan Disney, perciò ci lega una grande amicizia, e lui è sempre alla ricerca del giusto modo per far contribuire i Metallica ai loro progetti. Questo era il momento perfetto."

Per realizzare questa nuova versione del brano, la band ha collaborato con l'otto volte nominato all'Oscar James Newton Howard, autore della colonna sonora del film Disney: "James Newton Howard, l'uomo, il mito, la leggenda assoluta! Considerando ciò che ha fatto, è stato un grande onore poter lavorare con lui e non vediamo l'ora che possa ascoltarlo anche tutto il mondo. È una metamorfosi interessante, non voglio rivelarvi tanto ma è una metamorfosi davvero inusuale."

Prevista inizialmente per lo scorso luglio, lo ricordiamo, l'uscita del film è stata rinviata al 30 luglio 2021: questo sarà il primo anno senza The Rock al cinema dal 2001. Intanto, qui potete trovare il trailer ufficiale di Jungle Cruise.