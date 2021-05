Jungle Cruise da luglio al cinema: The Rock e Emily Blunt in azione nel nuovo trailer!

Mentre Crudelia con Emma Stone è da poco approdato nelle sale e si prepara a sbarcare anche su Disney+, i Walt Disney Studios hanno diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di Jungle Cruise, l'attesa pellicola d'avventura con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blut.

Basato sulla famosa attrazione dei parchi a tema della Casa di Topolino, il film diretto da Jaume Collet-Serra (che sta attualmente collaborando con The Rock per le riprese di Black Adam) debutterà nei cinema italiani il prossimo 28 luglio, mentre dal 30 luglio sarà disponibile in streaming su Disney+ tramite l'accesso Vip a pagamento.

Stando alla sinossi ufficiale, Jungle Cruise è "un'avventura ricca di emozioni lungo l'Amazzonia con lo spiritoso capitano di battello Frank Woff (Johnson) e l'intrepida ricercatrice Lily Houghton. Lily viaggia da Londra, in Inghilterra, verso la giungla amazzonica e si rivolge ai discutibili servizi di Frank per guidarla a valle sulla La Quila, la sua sgangherata ma affascinante barca. Lily è determinata a scoprire un albero antico con capacità di guarigione senza precedenti, che possiede il potere di cambiare il futuro della medicina. Spinto in questa epica ricerca, l'improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, tutti in agguato nella bellezza ingannevole della lussureggiante foreste pluviale."

Jungle Cruise rappresenterà il quarto appuntamento tramite accesso Vip per Disney+ del 2021, dopo Raya e l'ultimo drago a marzo, Crudelia in questi giorni e Black Widow (in arrivo il prossimo luglio).