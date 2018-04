Jungle Cruise, Jesse Plemons vestirà i panni del villain nel film con Dwayne Johnson

È quest'oggi Variety a riportare in esclusiva la notizia dell'entrata ufficiale di Jesse Plemons (Breaking Bad, Fargo in tv) nel cast dell'atteso Jungle Cruise, omonimo adattamento cinematografico dell'attrazione Disneyland che sarà diretto dal talentuoso Jaume Collet-Serra (L'uomo sul treno).

Secondo quanto riporta il sito, Plemons vestirà i panni del villain principale del film, di cui il grande protagonista sarà Dwayne "The Rock" Johnson, attualmente nelle sale con Rampage - Furia Animale e di prossima uscita con l'action Skyscraper. Nell'attrazione si viene guidati attraverso un fiume ricco di animali pericolosi e insidie, e alla sceneggiatura troveremo Michael Green, già autore dell'ottimo script di Logan.



La Disney ha già in programma di rendere Jungle Cruise un nuovo franchise sulla scia di successi mondiali come Pirati dei Caraibi, così da generare introiti da miliardi di dollari anche in questo caso. A produrre ci saranno inoltre John David e John Fox e anche Steve Bucks, uscito di recente dal suo più grande successo commerciale, Jumanji - Benvenuti nella giungla, sempre con protagonista The Rock.



Vi ricordiamo che Jungle Cruise vedrà nel cast anche Edgar Ramirez, Emily Blunt e Jake Whitehall, per una data d'uscita americana ancora da decidere, anche se dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo anno.