Jungle Cruise, la nostra intervista a The Rock, Emily Blunt e al cast del film Disney

Uscito finalmente oggi nelle sale italiane e atteso su Disney+ in Accesso VIP il prossimo 30 luglio, il riuscito Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra è una hit estiva consapevole dei suoi limiti commerciali, divertente e appassionante con protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson ed Emily Blunt.

In occasione dell'uscita del film, abbiamo avuto l'occasione di intervistare il casti principale del progetto, dunque The Rock, la Blunt e anche Jack Whitehall, che nel live-action interpreta il fratello del personaggio della Blunt. Abbiamo discusso con loro del senso del viaggio all'interno di un film e delle ispirazioni dietro a Jungle Cruise, ma anche di molto altro ancora. Potete vedere le interviste nel video in alto.



Al centro della storia del nuovo film con Dwyane Johnson c'è una pericolosa spedizione nella torrida giungla alla ricerca dell'Albero della Vita. Un'avventuriero, una scienziata e il suo maldestro fratello si inoltreranno in un territorio torrido e ostile per raggiungere un artefatto in grado di cambiare per sempre l'evoluzione della medicina, costretti però a vedersela contro l'Impero Tedesco, un aristocratico sopra le righe e un mercenario senza scrupoli.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra.