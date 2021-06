Jungle Cruise, Emily Blunt non era convinta: 'Non volevo essere la damigella in pericolo'

Neanche volendo riusciremmo a immaginare Emily Blunt nei panni di un personaggio debole o passivo: la star di Jungle Cruise ci ha abituati da sempre a ruoli di donne forti e capaci di guardare a sé stesse e non solo (vedere alla voce A Quiet Place). Possibile che Jungle Cruise rappresenti l'eccezione alla regola?

Assolutamente no: il film definito da The Rock una delle avventure più divertenti della sua vita vedrà infatti nuovamente Blunt nei panni di una protagonista perfettamente in linea con gli altri personaggi che le abbiamo visto interpretare nel corso degli anni, nonostante i dubbi iniziali dell'attrice.

"Temevo fosse la classica parte della fidanzata o qualcosa del genere. Avevo quest'impressione... Come se fosse la solita damigella in pericolo" ha spiegato la star de Il Diavolo Veste Prada. Paure svanite completamente dopo una lettura dello script: "È uno spirito libero, incredibilmente tenace, divertente, fuori di testa. È la peggior compagna possibile per uno disilluso e cinico come Frank. È il classico personaggio che pensa di sapere tutto" sono state le parole di Blunt sulla sua Lily.

Vedremo a questo punto se le promesse di Emily Blunt saranno mantenute dal film! E voi, andrete a vederlo in sala? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, qui trovate l'ultimo trailer di Jungle Cruise.