Jungle Cruise: Emily Blunt in un inseguimento alla Indiana Jones nella prima clip

Walt Disney ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale tratta da Jungle Cruise, l'attesissimo nuovo film d'avventura con protagonista la coppia inedita formata da Emily Blunt e Dwayne "The Rock" Johnson, e che vede la prima alle prese con una rocambolesca fuga che ricorda molto nello stile quelle di Indiana Jones con Harrison Ford.

Oltre alla prima clip ufficiale del film Disney, è stata diffusa in rete anche una featurette che parla principalmente del duro lavoro fatto dagli stunt nella pellicola e che lo stesso The Rock non si trattiene dal fare i suoi complimenti. Film d'avventura come questo che richiedono numerose sequenze action, tra inseguimenti e fughe rocambolesche, hanno bisogno del duro lavoro delle controfigure e degli stunt chiamati alle imprese più rischiose per garantire una perfetta credibilità anche a quelle scene che appaiono irrealizzabili.

Come annunciato dallo stesso The Rock in un recente post su Instagram, l'anteprima mondiale di Jungle Cruise sarà a Disneyland e sarà a dir poco immensa, la più grande mai realizzata da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, che lo ricordiamo ha fatto slittare l'uscita di Jungle Cruise di oltre un anno: il film sarebbe dovuto approdare nelle sale il 24 luglio 2020, ma dopo l'arrivo del COVID-19 è tutto slittato al 28 luglio 2021; il film sarà disponibile anche in streaming su Disney+ con Accesso VIP a partire dal 30 luglio prossimo.

Alla regia di Jungle Cruise c'è Jaume Collet-Serra, che The Rock ha personalmente scelto per la regia del suo prossimo film, il cinecomic Black Adam le cui riprese si sono da poco concluse.

The Rock ed Emily Blunt, le due star principali della pellicola, sono state molto impegnate nella promozione del film nel corso di questo ultimo anno.