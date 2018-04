Jungle Cruise: Edgar Ramirez si unisce al cast del film con The Rock e sarà il villain!

Edgar Ramirez si unirà a Dwayne Johnson, Emily Blunt e Jack Whitehall nel nuovo film Disney, Jungle Cruise. Questa pellicola è un action che, come Pirati dei Caraibi, prenderà spunto da una delle attrazioni dei popolari parchi a tema della Casa di Topolino.

Il film sarà diretto da Jaume Collet-Serra. In Jungle Cruise, Johnson interpreta un capitano di battello che guida due fratelli, la Blunt e Whitehall, in una missione alla ricerca di un albero che si presume possieda poteri curativi. Durante il loro viaggio, si imbatteranno in animali selvaggi e in una spedizione concorrente. Edgar Ramirez (L'Assassinio di Gianni Versace: American Crime Story) pare sarà uno dei cattivi del film, un personaggio con mire da conquistatore.

Il progetto vedrà riuniti Ramirez e la Blunt che, in precedenza, hanno lavorato insieme a La ragazza del Treno. Ramirez ha anche recitato in altri progetti di alto profilo, tra i quali Bright di Netflix con Will Smith, Gold al fianco di Matthew McConaughey e Hands of Stone al fianco di Robert De Niro.

La sceneggiatura di Jungle Cruise era, inizialmente, stata scritta da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond). tuttavia adesso è stata riscritta da Michael Green (Logan, Blade Runner 2049). Johnson produrrà la pellicola insieme ai suoi partner alla Seven Bucks Productions, Dany Garcia e Hiram Garcia.