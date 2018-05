Jungle Cruise, Dwayne Johnson si dice "entusiasta" dello sviluppo del progetto Disney

Mentre si gode ancora l'incredibile successo di Jumanji - Benvenuti nella giungla e riflette invece su Rampage - Furia Animale, Dwayne Johnson è attualmente occupatissimo con la pre-produzione dello spin-off di Fast & Furious e anche con Jungle Cruise della Disney.

E proprio di questo secondo e interessante progetto action a marchio Casa di Topolino la star è tornata oggi a parlare via social, condividendo con i suoi fan una foto che lo ritrae nel mentre delle discussioni con i produttori e il regista del film, che ricordiamo sarà la trasposizione cinematografica basata su di una famosa attrazione di Disneyland Paris.



Postando così la foto, Dwayne Johnson ha scritto: "Si continua a produrre lo script qui alle Hawaii con il mio team di Jungle Cruise. Ci sono i produttori e il regista, Jaume Collet Serra e siamo davvero entusiasti di come stia venendo su questo mondo che andremo a raccontare nel film. Le aspettative e le responsabilità sono molto elevate... davvero tanto, quindi ho chiesto che i palloncini con scritto DJ venissero portati dentro e messi sopra la testa di Beau Flynn [produttore] durante l'incontro. Mi aiuta a concentrarmi".



Vi ricordiamo che Jungle Cruise sarà diretto da Jaume Collet-Serra (L'Uomo sul Treno) e vedrà un cast di tutto rispetto composto da Emily Blunt, Jesse Plemons, Edgar Ramirez, Paul Giamatti e Jake Whitehall, per una data d'uscita ancora da decretarsi.