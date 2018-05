Jungle Cruise, Dwayne Johnson ci mostra il "contratto più grande" che abbia mai firmato.

Dwayne "The Rock" Johnson è tra gli attori più ricercati e amati del momento, e continua ancora a godersi l'incredibile successo della saga Fast & Furious e di Jumanji - Benvenuti nella giungla, ma a quanto è con Jungle Cruise della Disney che ha firmato il suo "più grande contratto della carriera".

Condividendo come solito fare un video via Instagram, la star ha infatti mostrato ai suoi fan la firma del contratto per il film diretto da Jaume Collet-Serra (L'uomo sul treno), adattamento cinematografico di un'attrazione dei parchi a tema della società, dal nome uguale. E nel video davanti a lui vediamo quello che è un contratto in quadrupla copia e davvero bello massiccio.



Queste le parole dell'attore: "Sono un po' nervoso nel firmare quello che è il più grande contratto della mia carriera per Jungle Cruise. Sono uscito dal mio corpo pensando "cavolo, sta succedendo davvero". Quando 15 anni fa vidi per la prima volta il trailer di Pirati dei Caraibi rimasi impressionato e mi sentii ispirato. Iniziai la mia carriera recitativa proprio allora e pensai che anche io forse un giorno avrei potuto girare un film ispirato a un'attrazione Disney -che riuscisse a trasportare le persone in quel tipico viaggio vintage e divertente, un sogno che si avvera. Quindi ce l'ho messa tutta... e 15 anni dopo eccoci. Prometto di impegnarmi al massimo per rendervi orgogliosi. Aspettate. E per l'amore del cielo, i miei produttori potrebbero darmi una penna che scriva?!".



Vi ricordiamo che Jungle Cruise vedrà nel cast anche Emily Blunt, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Edgar Ramirez e Jake Whitehall, per un'uscita prevista nelle sale nel corso del 2019, a data da definirsi.