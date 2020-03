Jungle Cruise: Dwayne Johnson ed Emily Blunt pronti per l'avventura nel nuovo trailer

La promozione di Jungle Cruise non è stata ovviamente intaccata dal simpatico incidente avvenuto a Disneyland, che ha coinvolto proprio l'attrazione sulla quale è basato il film con The Rock. Disney ha diffuso un nuovo trailer che ci permette di dare un altro sguardo al progetto.

Nel video il personaggio interpretato da Emily Blunt è intento a raccontare un'affascinante leggenda amazzonica basata sull'esistenza di un albero dai poteri straordinari. Lo scopo di Lily è proprio quello di trovare questo miracoloso vegetale, prima che lo faccia qualche malintenzionato. Frank, il capitano del battello fluviale (Dwayne Johnson) che si è imbarcato con lei, non è però convinto della sua esistenza, dato che nei lunghi anni passati ad esplorare la regione amazzonica in lungo e in largo non si è mai imbattuto in qualcosa che potesse confermare la leggenda.

Possiamo aspettarci dunque un film di avventura in perfetto stile Disney, con un'ambientazione boschiva, bestie feroci e soprannaturali, e situazioni che costringeranno i due protagonisti a collaborare. Nel cast sarà presente anche Jake Whitehall, nel ruolo del fratello di Lily. Il film, diretto da Jaume Collet-Serra, potrà contare anche sulla partecipazione di Paul Giamatti, Edgar Ramirez e Jesse Plemons.

La data di uscita è fissata al 12 agosto 2020. Per approfondire vi rimandiamo al primo trailer di Jungle Cruise.