Jungle Cruise, Dwayne Johnson controcorrente:'L'uscita su Disney+ è stata importante'

Dopo un anno pieno di slittamenti negli ultimi mesi diversi film sono stati distribuiti nel doppio canale in sala e in streaming. A creare polemica è stata la scelta di Disney di lanciare Black Widow anche su Disney+ con Premier Access. Scarlett Johansson ha deciso di fare causa alla major perché non avrebbe rispettato i termini del contratto.

Quando venne annunciata la distribuzione di The Suicide Squad anche su HBO Max sembra che nemmeno James Gunn fosse così d'accordo su questa strategia.

In ogni caso ci sono star che sono favorevoli a tali scelte, come Dwayne Johnson. L'ex wrestler ha spiegato su Instagram quanto, secondo lui, fosse importante che il suo ultimo film venisse pubblicato anche su Disney+ Premier Access. Jungle Cruise è diventato primo al box-office USA dell'ultimo week-end.



"Emily [Blunt] ed io siamo così sbalorditi dall'enorme amore del pubblico per Jungle Cruise - grazie. Siamo molto soddisfatti del nostro risultato d'apertura di 92 milioni di dollari in tutto il mondo sia nei cinema che a casa nei vostri salotti con le vostre famiglie. Era importante per noi darvi la possibilità di vederlo come volete vederlo e siamo grati fino in fondo che apprezzate assolutamente il film e adoriamo vedere tutti i vostri fantastici commenti!!! Siamo anche l'unico blockbuster del 2021 che non ha conosciuto cali a due cifre al botteghino tra venerdì e sabato ma grazie a voi il nostro film ha avuto un'ascesa senza precedenti del 15% tra venerdì e sabato durante il fine settimana. Semplice ma grande metrica del business che parla dell'amore per Jungle Cruise! Grazie per l'affetto, vi amiamo e vi ringraziamo" ha scritto Johnson.



