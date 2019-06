Jungle Cruise, Dwayne Johnson annuncia la fine ufficiale delle riprese del film Disney

La produzione principale di Jungle Cruise si era conclusa lo scorso settembre, lasciando infatti il buon Dwayne "The Rock" Johnson libero di passare alle riprese dell'attesissimo Hobbs and Shaw, ma come spesso accade per questi film studios c'è stato bisogno di riprese aggiuntive, durata un paio di settimane.

Ebbene, tornato sul set con la collega Emily Blunt, gli interpreti e il regista Jaume Collet-Serra (L'uomo sul treno - The Commuter) hanno aggiunto il necessario e sistemato qualche imperfezione, concludendo proprio ieri le riprese aggiuntive e dunque chiudendo ufficialmente e definitivamente la produzione di Jungle Cruise. Ad annunciarlo ci ha pensato come sempre il buon Johnson via social, condividendo una nuova foto dal set e scrivendo:



"Se lo sguardo di Emily potesse uccidere! Signore e signori, abbiamo ufficialmente terminato le riprese di Jungle Cruise della Disney. Al nostro duro lavoro, alla nostra brillante crew e ai filmmakers dico grazie per il vostro impegno e talento nel creare qualcosa di tanto eccezionale per il nostro pubblico. Grazie al nostro partner e leader nel settore del family entertainment, Walt Disney Pictures, e per la fiducia regalataci per la trasposizione di questa intramontabile e iconica attrazione che è Jungle Cruise. E infine un sincero mahalo alla mia unica e sola co-protagonista Emily Blunt. La tua interpretazione di questa versione femminile di Indiana Jones è brillante e ricca d'ambizione nel tentativo di trovare quell'unica e grande magia che potrebbe cambiare in meglio l'umanità - per sempre. Sfortunatamente per te, non c'è miglior skipper per guadare il Rio delle Amazzoni del mio personaggio, e tutto ciò a cui tengo sono i miei soldi, l'alcool e il mio gatto. Buona fortuna nel cambiare il mondo in meglio e attenzione a non cadere vittima del mio fascino. È stato divertentissimo girare questo film e non vediamo l'ora di regalarvi qualcosa di più".



Jungle Cruise vede nel cast anche Jesse Plemons, Paul Giamatti e Jack Whitehall, per un'uscita prevista nelle sale il 24 luglio 2020.