Jungle Cruise: la Disney ha scritturato il "fratello" di Emily Blunt!

della Disney ha appena trovato il suo ultimo membro del cast. Il cabarettista e attore comico inglese Jack Whitehall: lui è stato scelto per unirsi al film con Dwayne Johnson in un ruolo chiave; sarà infatti un parente stretto del personaggio di Emily Blunt.

Ispirato dal successo del franchise Pirati dei Caraibi, Jungle Cruise dovrebbe essere una sorta di avventura stile Indiana Jones e, nonostante nelle fasi iniziali tutto si sia mosso con molta, molta calma, adesso i lavori stanno procedendo spediti, dall'annuncio che The Rock sarebbe stato il protagonista, e che Emily Blunt sarebbe stata al suo fianco nei panni della protagonista femminile. Ulteriori informazioni sul cast indicavano alcuni dettagli del personaggio e dunque sappiamo che Johnson sarà un "arguto capitano di battello fluviale" di nome Frank (o Francisco), e la Blunt sarà una scienziata di nome Lily Houghton.

Variety ha dunque riportato la notizia che, con l'aggiunta di Whitehall al film, la lista del cast è cresciuta del 50% e potrebbe dare un suggerimento sul tono del film, che si preannuncia piuttosto divertente, quantomeno. Apparentemente, l'attore interpreterà il ruolo del fratello di Lily Houghton, anche se il suo nome non è ancora stato rivelato. Ha anche suggerito che avrà un "ruolo chiave" nella trama, e non sarà semplicemente un personaggio secondario. È un casting intelligente, poiché la Blunt e Whitehall hanno accenti simili nella vita reale.

Whitehall è un artista ben noto e molto prolifico nella sua terra natale, il Regno Unito. I suoi tour comici di solito fanno il tutto esaurito, e il suo speciale stand-up è ancora in streaming su Netflix.

Jaume Collet-Serra è il regista che ha diretto il film, con Michael Green (Logan) che ha scritto la versione più recente della sceneggiatura. Data la presenza di Whitehall, è facile immaginare una sorta di litigio costante tra lui e Johnson, ed è giusto dire che il suo personaggio probabilmente introdurrà un certo umorismo nel mix. Oltre a ciò, ogni ulteriore riflessione sulla trama equivale a congetture: il film è basato su una spedizione nella giungla, ma è un salvataggio, una caccia al tesoro, a un animale o qualcos'altro? Johnson aveva in precedenza dichiarato che la trama era ambientata negli anni '20 e la definisce continuamente un film di "avventura". Ma dovremo aspettare ulteriori notizie prima di decidere se questo darà il via a un altro franchise per The Rock.

Jungle Cruise inizierà le riprese a maggio.