Jungle Cruise, Disney pensa già al sequel: il film con The Rock sarà un successo?

Manca ormai pochissimo all'arrivo di Jungle Cruise, nuova pellicola d'avventura Disney con protagonisti Dwayne Johnson e Emily Blunt, e in attesa di scoprire come si comporterà il film nelle sale e in streaming sembra che la compagnia sia convinta di avere per le mani un nuovo franchise.

Jungle Cruise, almeno per quanto ne sappiamo ora, sarà l'ultima pellicola della Casa di Topolino ad essere distribuita in contemporanea al cinema e in Premier Access su Disney+. Una formula che ha destato diverse preoccupazioni per la performance sotto tono di Black Widow al box office ma che a quanto pare non sta scoraggiando affatto la Casa di Topolino, che sta già discutendo con The Rock per lo sviluppo di un sequel.

Non solo, secondo l'Hollywood Reporter la Blunt è ormai entrata a far parte "dell'orbita dei colleghi" di Johnson, un po' come Ryan Reynolds e Kevin Hart, tanto che l'avrebbe già reclutata per un altro film non ancora annunciato a cui sta lavorando con la sua casa di produzione. "Non solo è una grande star del cinema ma, cosa più importante, è davvero l'essere umano con più empatia che abbia mai incontrato" ha dichiarato la star di Black Adam.

Voi cosa vi aspettate dal nuovo film Disney? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che Jungle Cruise debutterà nelle sale italiane il 28 luglio, mentre dal 30 luglio sarà disponibile a pagamento tramite Premier Access su Disney+.