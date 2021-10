Jungle Cruise, Disney a Emily Blunt e The Rock: 'Basta parlare di perline anali'

In Jungle Cruise la chimica tra Emily Blunt e The Rock è stata evidente: i due protagonisti del nuovo film Disney hanno sfoggiato un'intesa di quelle difficili da creare, come dimostrano anche i divertenti siparietti di cui i due si sono resi protagonisti anche al di fuori del set e durante il press tour del film.

Pochi giorni dopo l'arrivo di Jungle Cruise in home-video, infatti, proprio Emily Blunt ha voluto rivelare la reazione di Disney davanti a uno dei momenti più spinti delle conferenze stampa che l'hanno vista protagonista insieme al suo collega.

Il riferimento è a quando, a chi chiedeva loro cosa porterebbero su un'isola deserta, Dwayne Johnson rispose che Blunt avrebbe dovuto portare del Vagisil, mentre quest'ultima ribadì prontamente che il suo collega avrebbe dovuto portare con sé delle perline anali. "Non sto a dirvi quanto velocemente ci siano arrivate quelle telefonate: 'Ci piace un sacco la chimica tra di voi e ciò che voi ragazzi state facendo, ma davvero, possiamo andarci un po' più piano con le perline anali?'" ha raccontato Emily Blunt.

Insomma, avviso per le produzioni future: prima di dare carta bianca a Blunt e Johnson durante i press tour sarà meglio star pronti a ciò che potranno dire! A proposito di comportamenti sopra le righe, The Rock ha reagito così all'annuncio di Jungle Cruise 2.