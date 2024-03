Jungle Cruise, in cosa consiste l'attrazione di Disneyland da cui è tratto il film?

Disney ci ha abituati da tempo ai film ispirati alle attrazioni dei suoi parchi divertimento (qualcuno ha detto Pirati dei Caraibi?): Jungle Cruise fa parte di questa categoria, ma chi conosce davvero l'origine del film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt?

Da La Casa dei Fantasmi a Pirati dei Caraibi: La Maledizione della Prima Luna, anche il film con Johnson e Blunt è ispirato a una giostra del parco divertimenti di Disneyland. Originariamente chiamata "Jungle River", l’attrazione accompagnava gli ospiti in un giro in barca attraverso un fiume che, in qualche modo, era in grado di far immergere i suoi visitatori tra le giungle dell’Asia e del Sud America con l’aiuto di rappresentazioni alquanto realistiche degli animali selvatici. Ma di cosa tratta il film?

Jungle Cruise è un film del 2021 di genere avventura/commedia, diretto da Jaume Collet-Serra. Il cast stellare include Dwayne Johnson (che recentemente è diventato proprietario del marchio The Rock), Emily Blunt, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons e Paul Giamatti. La storia racconta il percorso di Lily che, partendo da Londra, intraprende un viaggio nella foresta amazzonica ingaggiando il capitano Frank per condurla lungo il corso del fiume a bordo della sua barca decisamente malconcia. La protagonista è sulle tracce di un antico albero che avrebbe delle grandi capacità terapeutiche. Lungo il cammino, il due affrontano numerosi pericoli, forze oscure e scopriranno qualcosa di straordinario. Se ve lo siete persi, qui trovate la nostra recensione di Jungle Cruise.

