Jungle Cruise: la 'composta' reazione di The Rock all'annuncio del sequel Disney

Dopo la notizia dell'ufficialità del sequel di Jungle Cruise mancava solamente la reazione di Dwayne "The Rock" Johnson all'appello che attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter ha commentato con gioia questa news e rimarcando ancora il risultato eccezionale ottenuto dalla pellicola della Disney specie in questo difficile periodo.

La star del box-office mondiale ha infatti scritto su Instagram: "Em ed io alziamo il calice a voi per celebrare ufficialmente il sequel di Jungle Cruise. Grazie a voi e alle vostre famiglie in tutto il mondo per aver scoperto e amato il nostro film, sia al cinema che nel vostro soggiorno. E un enorme MAHALO per aver fatto superare a Jungle Cruise la soglia dei 100 milioni di dollari al box-office americano. Jungle Cruise è solamente il quarto film a riuscirci in questo 2021, non un traguardo facile di questi tempi, quindi vi ringraziamo molto. Mettiamo in cantiere questo sequel... Jaume Collet-Serra tornerà alla regia e Michael Green alla sceneggiatura. Ed io tornerà nel ruolo di spalla di Emily Blunt".

Come evidenziato da The Rock, Jungle Cruise ha ottenuto dei buoni risultati al box-office, incassando 35 milioni di dollari al box-office USA e altri 30 milioni nei primi tre giorni di Accesso VIP su Disney+ ai quali vanno sommati gli incassi internazionali che portano il totale a circa 187 milioni di dollari. Sicuramente non un risultato straordinario, ma in tempi di pandemia come questi è qualcosa che ha spinto la Disney ha puntare sul sequel.

Come già detto da Johnson, Collet-Serra tornerà alla regia del sequel (ormai è inseparabile da The Rock, visto che lo ha diretto anche nell'imminente Black Adam per la Warner/DC Films), mentre il team di produzione sarà nuovamente composto da Johnson, John Davis, John Fox, Beau Flynn, Dany Garcia e Hiram Garcia. Scott Sheldon torna invece come produttore esecutivo.

