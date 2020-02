Jungle Cruise, la barca della vera attrazione Disney che ha ispirato il film è affondata

La vera barca di Jungle Cruise, l'attrazione di Disneyland che ha ispirato il film in uscita con Dwayne 'The Rock' Johnson e Emily Blunt, è affondata nel corso di uno dei suoi numerosi giri turistici.

Un rappresentante dei Parchi Disney ha riferito che il personale ha immediatamente contattato i vigili del fuoco di Reedy Creek per rispondere all'incidente, che si è verificato quando la barca ha iniziato a imbarcare acqua. I soccorritori hanno aiutato tutti ad uscire in sicurezza e i dipendenti di Disney Parks hanno lavorato con i singoli ospiti nel tentativo di aiutarli a godersi il resto del loro soggiorno nei parchi nonostante l'incidente.

Dopo qualche ora, la Jungle Cruise di Walt Disney World è stata riaperta. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo tanta agitazione e un'esperienza da raccontare: l'acqua del fiume in cui scorre la Jungle Cruise è piuttosto bassa, quindi a parte il fastidio di essersi inzuppati, gli ospiti sono rimasti sempre al sicuro.

Uno di loro, Matthew Vince, ha pubblicato una foto dalla barca, che mostra diverse persone in piedi mentre l'acqua sale sul ponte. Potete guardarla in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo trailer di Jungle Cruise e al poster ufficiale: che dire, speriamo che anche il film, in uscita ad agosto, non faccia acqua da tutte le parti.