Jungle Cruise: anticipata l'uscita digitale e in DVD e Bly-Ray del film di Disney+

Dati ultimi flop, Disney+ potrebbe dire addio all'accesso vip dopo Jungle Cruise. Il film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt è uscito il 30 Luglio in sala e su Disney+. Tuttavia proprio il colosso starebbe rivedendo le proprie strategie di distribuzione su tutti i prodotti, e di conseguenza Jungle Cruise vedrà la sua uscita digitale anticipata.

Il film sarà disponibile per l'acquisto digitale su tutte le principali piattaforme a partire dal 31 di Agosto, in 4K Ultra HD. L'uscita fisica, in Bly-ray e DVD, è fissata invece per il 16 Novembre, e proprio per questa Disney starebbe pensando a qualcosa di speciale. Oltre ai classici contenuti aggiuntivi, in cui ci saranno i tipici bloopers e le scene eliminate, le famiglie potranno anche godersi Jungle Cruise in modalità Spedizione. Si tratta di una funzione che rivela fatti divertenti, curiosità ed easter egg nel corso di tutto il film.

Nei contenuti speciali ci sarà anche una conversazione con il regista Jaume Collet-Serra, che racconterà tutto il processo del making of, a partire dai casting al make up fino all'uso dell'antico linguaggio indigeno che ascoltiamo nel film. E non è finita qui, perché gli spettatori potranno anche andare sul set con le star, Dwayne ed Emily, che raccontano come hanno lavorato insieme. Tra l'altro proprio The Rock ha recentemente dichiarato in un'intervista che non ha mai avuto una co-star tanto divertente quanto la Blunt.

Coloro che compreranno il DVD o il Blu-Ray potranno anche esplorare come è stato creato il mondo di Jungle Cruise attraverso l'arte cinematografica. Ma anche attraverso l'arte della scenografia. In uno dei contenuti speciali potranno infatti scoprire come la barca di Frank ha percorso acque "pericolose" in una cisterna ad Atlanta oppure come è stata costruita una città a Kauai. E poi, ovviamente, non mancherà un contenuto sugli "skipper" del Disneyland Resort.

Tante, insomma, le aggiunte da non perdersi nella nuova uscita fisica di Jungle Cruise, ma bisognerà aspettare fino al 16 Novembre. Intanto, per chi non avesse ancora visto il film, può vederlo a pagamento in digitale su tutte le piattaforme a partire da fine Agosto.