Jungle Cruise 2 è in sviluppo: ecco le nuove idee per il sequel del film Disney

Aveva tutta l'aria di voler aprire un nuovo franchise campione d'incassi il Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Dopo la conferma ufficiale di un primo sequel, il produttore Hiram Garcia è tornato a parlare delle nuove idee in cantiere e ha confermato che il progetto è appena entrato nella sua fase di sviluppo.

Sapevamo già della conferma ufficiale di un sequel di Jungle Cruise, il film campione d’incassi con Emily Blunt e il fiume in piena Dwayne Johnson, che fuor di metafore si sta rapidamente assicurando la partecipazione a un gran numero di franchise multimilionari. Il primo film uscito a luglio 2021 traeva ispirazione dall’omonima attrazione nel parco a tema Disney e metteva in scena l’avventuroso viaggio di un capitano di battelli fluviali e di una scienziata nel cuore dell’Amazzonia, alla ricerca del mitico Albero della Vita.

Diretto da Jaume Collet-Serra e prodotto in collaborazione con Disney dalla Seven Bucks Productions di Dwayne Johnson, il film aveva totalizzato un onesto incasso di 220 milioni di dollari a livello mondiale a fronte di 200 milioni spesi in budget. In altre parole, è andato pressoché in pari, ma la produzione deve averlo considerato comunque un successo tale da lanciare un nuovo franchise. Il che è dovuto a numerosi fattori.

Innanzitutto c’era da considerare il periodo non esattamente felice delle sale a causa della pandemia da Covid-19, con questo film che anzi è riuscito a riportare un gran numero di spettatori in sala a poche settimane dalle riaperture. Inoltre, proprio a causa della capienza ridotta, se da un lato il botteghino ha risentito della distribuzione in contemporanea su Disney+, dall’altro il film ha contribuito a un nuovo afflusso di abbonati. Per Disney insomma, si è trattata di una doppia vittoria, nonostante la ricezione da parte del pubblico e soprattutto della critica fosse stata piuttosto tiepida, per non dire spaccata in due.

Ora, il produttore Hiram Garcia ha confermato che un team di scrittori è già al lavoro sullo sceneggiato del sequel, con tante nuove idee e già una premessa di lavoro sulla trama che sarà. Queste le sue parole durante l’intervista rilasciata a Collider: “Abbiamo un'idea di ciò che vogliamo per la storia, la stiamo portando avanti e affinando in questa prima fase. Si tratta ovviamente di un processo in corso: ce lo stiamo lavorando ed è in fase di sviluppo. Fa parte del gioco in questa attività: il nostro lavoro come produttori è quello di mantenere diversi masse in movimento, le spingiamo un po' alla volta ogni giorno, cercando di portarle oltre la collina, così da ottenere il via libera e iniziare subito a girare. Jungle Cruise è una delle nostre priorità e passiamo molto tempo a spingerla in ogni modo”.

Sembra dunque che gli spettatori non dovranno attendere i tempi (lunghissimi) di messa in opera del primo film, che era in fase di sviluppo già dal lontanissimo 2004. È confermato anche che Jaume Collet-Serra tornerà alla regia del sequel. Nel frattempo, potete leggere qui la nostra recensione di Jungle Cruise.