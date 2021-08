Jungle Cruise 2, il sequel è ufficiale: tornano The Rock ed Emily Blunt!

Dwayne Johnson Johnson aveva annunciato l'arrivo di un grosso annuncio riguardante Jungle Cruise per questa settimana, ma ci ha pensato il sempre puntuale Hollywood Reporter a svelare la notizia in anticipo: Disney ha dato il via libera per un sequel del film con The Rock ed Emily Blunt.

Secondo quanto riportato dalla rivista, i due attori faranno rispettivamente ritorno nei panni dello spassoso comandante Frank Wolf e dell'intrepida ricercatrice Lily Houghton per una nuova avventura scritta da Michael Green, già co-sceneggiatore del primo capitolo.

Confermato alla regia anche Jaume Collet-Serra, ormai inseparabile da The Rock (i due stanno lavorando anche al film DC Black Adam), mentre il team di produzione sarà nuovamente composto da Johnson, John Davis, John Fox, Beau Flynn, Dany Garcia e Hiram Garcia. Scott Sheldon torna invece come produttore esecutivo.

Dopo un debutto da €35 milioni al botteghino USA, Jungle Cruise ha ottenuto oltre €30 milioni nei primi tre giorni di Premier Access su Disney+. Il totale del box office al momento si attesta sui €187 milioni, un risultato non esaltante se paragonato ai grandi successi della Casa di Topolino, ma evidentemente gli incassi ottenuti in streaming e l'ottimo responso del pubblico ha spinto la Disney a proseguire con l'idea di trasformare Jungle Cruise in un nuovo franchise.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di Jungle Cruise.