Jungle Cruise 2: grosse novità sul sequel Disney con The Rock e Emily Blunt

Ad inizio 2022 era stato confermato che Jungle Cruise avrebbe avuto un sequel, ma negli ultimi mesi gli aggiornamenti sul prossimo film Disney con Dwayne 'The Rock' Johnson ed Emily Blunt sono mancati quasi del tutto.

Ora finalmente, in una nuova intervista promozionale, il produttore Beau Flynn ha fornito qualche dettaglio sul film, anticipando i piani e le "grandi idee" che alimenteranno la storia: "Jungle Cruise 2 ovviamente un qualcosa che vogliamo davvero e sul quale stiamo lavorando intensamente, ma un fatto ben più importante di ciò che desideriamo io e Hiram [Garcia, il co-produttore, ndr] è che Dwayne ed Emily hanno creato un legame molto intenso sul set del primo film", ha detto Flynn a Collider. "La loro chimica è straordinaria nel primo capitolo e ora sappiamo che conoscono questi personaggi molto intimamente. Abbiamo grandi idee su dove andrà quel mondo, su che direzione prenderà la storia. Sono Dwayne e Emily i primi a voler realizzare Jungle Cruise 2, quindi non c'è dubbio che lo faremo."

Chiaramente, forse anche a causa dell'impegnatissimo Dwayne Johnson, sempre a lavoro su più fronti, non è chiaro al momento quando inizieranno ufficialmente i lavori su Jungle Cruise 2, né tanto meno quanto dovranno aspettare i fan per vederlo nelle sale. In precedenza, il produttore Hiram Garcia aveva anticipato che, a differenza del primo film di Jungle Cruise, che rispecchiava grossomodo la storia della famosa attrazione Disney e che si svolgeva interamente in Amazzonia, Jungle Cruise 2 avrà una trama su scala più globale.

