Jungle Book: diffusa la sinossi ufficiale e annunciato il nuovo titolo del film

Dopo innumerevoli difficoltà produttive la Warner Bros. ha finalmente sbloccato il progetto del film originariamente intitolato, pellicola diretta dae basata su Il libro della giungla di Rudyard Kipling. Nell'annunciare la sinossi ufficiale del film è stato anche reso noto il cambio del titolo.

La pellicola s'intitolerà Mowgli e si concentrerà sull'omonimo personaggio principale della trama. Nella sinossi ufficiale è scritto:"La storia segue l'educazione del bambino umano Mowgli, allevato da un branco di lupi nelle giungle dell'India. Mentre impara le regole spesso aspre della giungla, sotto la tutela di un orso di nome Baloo e una pantera di nome Bagheera, Mowgli viene accettato dagli animali della giungla come uno di loro. Tutti tranne uno: la temibile tigre Shere Khan. Ma potrebbero esserci pericoli maggiori in agguato nella giungla, visto che Mowgli si trova faccia a faccia con le sue origini umane."

Andy Serkis, re incontrastato della motion capture, dirigerà Mowgli e interpreterà il ruolo dell'orso Baloo. Nel cast sono stati confermati anche Naomie Harris (Nisha), Peter Mullan (Akela), Christian Bale (Bagheera), Cate Blanchett (Kaa), Benedict Cumberbatch (Shere Khan), Jack Reynor (fratello lupo di Mowgli), Eddie Marsan (Vihaan) e Tom Hollander (Tabaqui). Tutto il cast, ad eccezione dei personaggi umani, interpretati da Rohan Chand (Mowgli), Freida Pinto (Messua) e Matthew Rhys (Lockwood), reciterà sul set con la tecnica della motion capture.

Nel 2016 Jon Favreau, in collaborazione con la Disney, ha portato al cinema un'altra versione de Il libro della giungla, apprezzato da critica e pubblico e vittorioso agli Oscar nella categoria dei migliori effetti speciali. La versione di Serkis, a detta dello stesso regista e attore, sarà probabilmente più dark e più adatta ad un pubblico di adulti.