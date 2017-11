Jungle Book: Andy Serkis parla della sua nuova versione della storia

Dopo il successo internazionale detargato Disney, l’anno prossimo approderà nelle sale anche la versione della Warner Bros, diretta da

Impegnato nella campagna promozionale del suo esordio alla regia, Ogni tuo respiro con Andrew Garfield e Claire Foy, Serkis ha parlato brevemente della produzione del blockbuster, ma anche del suo approccio alla regia del suddetto film. Per lui non si è trattato di un’esperienza totalmente nuova, avendo già svolto la mansione di regista della seconda unità nella trilogia de Lo Hobbit: “È stata una grande opportunità per me; ricordo che abbiamo girato per un periodo di 200 giorni e ho imparato tantissimo da quella trilogia, specialmente il modo in cui la macchina da presa può letteralmente danzare con il personaggio”.

La genesi di Ogni tuo respiro, invece, è stata molto semplice: “Jonathan Cavendish, che è il figlio della coppia di cui parla il film, è il mio partner in affari. Nel 2011 abbiamo creato una compagnia, quindi avevamo anche uno studio dove girare. Io ero impegnato a girare i miei ruoli in performance-capture, ma appena ho letto lo script era così intenso e potente. Così ho detto a Cavendish, ‘Lo so che devo dirigere tutti quegli animali in Jungle Book, ma vorrei raccontare anche la storia di queste due persone, dei tuoi genitori”.

Infine, su Jungle Book: “Si tratta di una storia più Mowgli-centrica, perché sostanzialmente parla di identità; lui è l’altro in questo mondo fatto interamente di animali, ma in realtà non appartiene nemmeno al mondo degli uomini. Il film parla della sua crescita e della scoperta della sua vera identità. Abbiamo un magnifico cast che recita interamente in performance-capture, nello stesso modo in cui è stata realizzata la saga del Pianeta delle Scimmie, e un magnifico giovane attore, Rohan Chand, nella parte di Mowgli; è davvero il ruolo ideale per un bambino”.