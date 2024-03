Kung Fu Panda 4, quali sono i film animati preferiti di Jack Black e del resto del cast?

In occasione del tour di interviste promozionali per l’ultimo capitolo di Kung Fu Panda, Jack Black (Po) e Awkwafina (Zhen) hanno discusso dei loro prossimi progetti: Kung Fu Panda 4 sarà una chiusura del cerchio per la saga.

Durante l’intervista a ComicBook.com, il duo ha anche parlato su quelli che rappresentano i loro film d’animazione preferiti: “Il primo che mi viene in mente è sicuramente Fantasia. Credo che quel film sia stato inizialmente sottovalutato da molti, ma col tempo è diventato un classico intramontabile, l’abbinamento tra musica e animazione più incredibile di tutti i tempi.” Ha dichiarato Black alla domanda su suo film preferito. “Piccolo Nemo- Avventure nel mondo dei Sogni” ha aggiunto Awkwafina “È meraviglioso”.

Ormai entrato interamente nel mood, Black prosegue affermando: “Amico, se vogliamo parlare di emozioni non possiamo non menzionare Toy Story 3, quella parte in cui stanno tutti per morire è davvero strappalacrime”. Awkwafina reagisce quasi saltando dalla sedia: “Ma come morire?? Loro muoiono? Non ho visto Toy Story 3.” A questo punto, Jack prova a correre ai ripari del quasi spoiler con la sua solita ironia: “Quasi. Avviso spoiler: forse non muoiono. Il punto non è questo, è che si tengono tutti per mano dicendo ‘Questo è l’ultimo momento in cui siamo vivi’. Mi sono emozionato così tanto che potevi sentirmi singhiozzare da chilometri” dice imitando i suoni del suo stesso pianto “Tutto quello che so è che ero estremamente imbarazzato perché ero al cinema e non riuscivo a smettere di piagnucolare. Mi ha colpito nel profondo”.

L’ultimo capitolo che vede protagonista il nostro Po, uscirà nelle sale a partire dal 21 marzo e se ve lo siete persi qui potete trovare il trailer di Kung Fu Panda 4.