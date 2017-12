Jumanji: Welcome to the Jungle, Karen Gillian rivela che c'era un finale alternativo!

Jumanji: Welcome to the Jungle è il sequel indipendente dell'action-comedy di Joe Johnston del 1995,, anch'essa basata sul romanzo omonimo di Chris Van Allsburg. Questo nuovo capitolo, diretto da Jake Kasdan, ha aggiornato il racconto ai giorni nostri, trasformando il classico gioco da tavolo in un videogame.

Nel film, quattro studenti delle scuole superiori in punizione, trovano il videogioco e successivamente vengono risucchiati in quel mondo, dove sono costretti a completare la storia per poter tornare a casa.

Entrando nel gioco gli studenti prendono il controllo degli avatar che hanno selezionato, interpretati rispettivamente da Dwayne "The Rock" Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart e Jack Black.

A loro vengono assegnate tre vite per poter finire il gioco e salvare Jumanji. Mentre la maggior parte dei personaggi non è felice degli avatar scelti, Spencer Gilpin, interpretato da Alex Wolff, è felice e vorrebbe rimanere nel gioco dopo aver salvato la giungla, invece di tornare a casa con gli altri.

Nonostante nel film Spencer poi torni nel mondo reale, un finale alternativo lo avrebbe visto rimanere all'interno del videogame. In un'intervista con THR, Karen Gillan ha affermato che il film stava per finire con Spencer e Martha ancora nel videogame, un metodo ideale per poter poi realizzare un eventuale sequel.



Sinossi: "In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre..."

Jumanji: Welcome to the Jungle ha avuto un ottimo riscontro al botteghino e un nuovo seguito potrebbe essere concretizzato in futuro.