Jumanji: The Next Level vola in testa con $70 milioni a livello globale

Con una settimana di anticipo rispetto a Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, la Sony con la sua nuova proposta Jumanji: The Next Level si è assicurata il primo posto al botteghino.

Il film Sony/Columbia/Seven Bucks ha registrato un weekend di apertura da $60,1 milioni da 4.227 schermi in Nord-America, record di sempre per il mese di dicembre per film Sony e/o commedia. Questo risultato stabilisce anche un nuovo record di apertura personale per il regista Jake Kasdan e supera i primi cinque giorni di incassi per il predecessore Jumanji: Welcome to the Jungle. Quel film debuttò il mercoledì prima di Natale nel 2017, incassando $52,7 milioni in cinque giorni e $71,9 milioni dopo il giorno di Natale, chiudendo con $404,5 milioni a livello nazionale e $962 milioni in totale.

È ancora difficile che The Next Level riesca a superare il totale di Welcome to the Jungle considerando che la prossima settimana dovrà affrontare una forte concorrenza dovuta al rilascio di Star Wars: The Rise of Skywalker, ma l'obiettivo della Sony è quello di sfruttare il passaparola per assicurarsi il secondo posto delle classifiche nelle prossime settimane, naturalmente dietro al film di JJ Abrams.

