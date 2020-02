Jumanji: The Next Level ha vinto la battaglia del box office contro Star Wars

Il week-end appena trascorso ha segnato la prima volta che Star Wars: The Rise of Skywalker non è rientrato nella top ten dei maggiori incassi domestici dalla sua uscita sotto le vacanze natalizia.

Il finale della saga Skywalker ha guadagnato altri $1,3 milioni nel weekend di San Valentino/President's Day, una cifra sufficiente per guadagnarsi il posto numero 15, tra Gretel & Hansel ($1,4 milioni) e Jojo Rabbit ($1 milione). Tuttavia, Jumanji: The Next Level, uscito una settimana prima di Episodio IX, è riuscito ad approdare comodamente nella top ten con altri $5,5 milioni, che gli hanno fatto ottenere l'ottavo posto alla sua decima settimana di programmazione dopo il suo debutto il 13 dicembre (Star Wars: The Rise of Skywalker è alla sua nona settimana).

Questi dati ovviamente non classificano il film di J.J. Abrams e Lucasfilm come un fallimento finanziario, anzi (ad oggi, l'opera ha incassato $1,06 miliardi, più di Rogue One - $1,05 miliardi - e Solo - $392 milioni), tuttavia offrono una prospettiva interessante sullo stato del franchise, e dimostra ancora una volta che The Rock non dovrebbe mai essere sottovalutato.

Diretto da Jake Kasdan, The Next Level ha incassato $779,7 milioni di dollari a livello globale, e anche se probabilmente non riuscirà a raggiungere il suo predecessore Jumanji: Welcome to the Jungle ($962,1 milioni), la popolarità del fantasy-action è innegabile. Considerati gli oltre due miliardi di The Force Awakens e gli $1,33 miliardi di Star Wars: The Last Jedi le due saghe confermano una tendenza famosa del box office, quella che vede i sequel sempre svantaggiati in termini di incasso rispetto ai capitoli precedenti (non fa eccezione, ad esempio, Jurassic World: $1,6 i miliardi incassati dal primo film, mentre $1,3 sono stati quelli del secondo capitolo).

In prospettiva il lavoro di Kevin Feige e i Marvel Studios rimane un faro nel buio, col Marvel Cinematic Universe che ha ribaltato il modo di guardare al box office, anche grazie al supporto dei nuovi mercati internazionali.

