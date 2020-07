Jumanji: The Next Level, The Rock ringrazia i fan per l'importante traguardo al botteghino

Non sempre reboot, sequel e remake trovano fortuna al botteghino, anzi, spesso accade proprio il contrario... Eppure Jumanji può vantare non uno, ma ben due sequel dai forti incassi e da un discreto godimento da parte di critica e pubblico, e una delle star dei film, The Rock, ci tiene a fare i suoi ringraziamenti.

È notizia di qualche giorno fa che Jumanji: The Next Lavel ha superato gli 800 milioni al boxoffice, sancendo un importante traguardo per il secondo sequel del cult del '95, e confermando la presenza di buone prospettive per un ulteriore capitolo del franchise di Jumanji (già in fase di sviluppo).

E una delle sue star, Dwayne The Rock Johnson, ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine via social media.

"Questa è stata una chiamata sorprendente da ricevere questa mattina" scrive l'attore su Instagram, nel post che trovate come sempre in calce alla notizia "JUMANJI sta andando ancora alla grande. Prima di tutto, GRAZIE. Secondo, mi sento sempre grato quando vedo che il nostro JUMANJI possiede una magia e un mana abbastanza unici e d'intrattenimento affinché le famiglie di tutto il mondo possano divertircisi. Il nostro team lavorerà ancora più duramente per far sì che il prossimo JUMANJI sia ancora meglio dei precedenti. #showmeyoursmolder".

Jumanji: The Next Level è uscito lo scorso Natale nelle sale italiane.