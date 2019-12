Jumanji: The Next Level, The Rock e Kevin Hart si vestono a tema natalizio per una sopresa

Giusto in tempo per l'uscita italiana di Jumanji: The Next Level prevista per il 25 dicembre, Dwayne "The Rock" Johnson e Kevin Hart si sono vestiti a tema natalizio per fare una bella sorpresa ai fan della pellicola.

"Il Dwelfo e Babbo Natale Kevin Hart, aka Big Santa, si stanno preparando a sorprendere i fan che questo weekend andranno al cinema a vedere Jumanji" ha scritto Johnson su Instagram, dove ha postato un esilarante foto in cui veste i panni di un Elfo al fianco del "Big Santa" Hart.

Potete trovare l'immagine in calce alla notizia insieme al filmato di presentazione di "Santa and The Dwelf".

Nel film, rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro compagni, i giocatori capiscono subito che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al videogioco più pericoloso del mondo, la gang adesso dovrà vedersela con luoghi sconosciuti, da aridi deserti fino alle alte montagne innevate. Insomma, come suggerisce il titolo: i protagonisti dovranno affrontare un nuovo e più alto livello.

Diretto nuovamente da Jake Kasdan - che nei giorni scorsi ha parlato della scena più complicata che abbia mai girato - Jumanji: The Next Level sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 25 dicembre. Il film già uscito negli Stati Uniti e in altri paesi da diverse settimane: al momento ha incassato globalmente $311 milioni dopo un solido debutto da oltre $70 milioni. Qui trovate il trailer italiano di Jumanji: The Next Level.