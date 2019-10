Jumanji: The Next Level, pubblicata una nuova foto con tutti i protagonisti

Dopo il trailer ufficiale e il primo poster promozionale, Jumanji: The Next Level torna a mostrarsi in una nuova foto ufficiale con tutti i protagonisti riuniti nella splendida cornice di una location innevata.

Insieme a Dwayne 'The Rock' Johnson, Karen Gillan, Jack Black e Nick Jonas, anche la new entry Awkwafina e Kevin Hart, recentemente dimesso dall'ospedale nel quale è stato ricoverato a seguito di un brutto incidente stradale.

Come al solito, potete visionare la foto in calce all'articolo.

Hart tornerà nel terzo capitolo del franchise di Jumanji, intitolato Jumanji: The Next Level: a differenza del precedente episodio, però, questa volta gli avatar subiranno alcune variazioni, con Danny De Vito che prenderà il possesso del corpo di Dwayne 'The Rock' Johnson e Danny Glover che vestirà i panni di Kevin Hart. Nel cast torneranno anche Karen Gillan, Jack Black e Nick Jonas, mentre i dettagli sul ruolo di Awkwafina non sono stati ancora rivelati.

Il film film sarà diretto ancora una volta da Jake Kasdan e debutterà nelle sale italiane il 25 dicembre.

Tra i ritorni citiamo anche tutti i protagonisti giovani e "reali" interpretati da Alex Wolff, Madison Iseman, Ser'Darius Blain e Morgan Turner, i cui personaggi saranno ancora una volta costretti ad affrontare i pericoli del videogame action-adventure.