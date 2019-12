Jumanji: The Next Level, i protagonisti in fuga da un'insolita minaccia nella prima clip

Sony Pictures UK ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale tratta da Jumanji: The Next Level, il nuovo capitolo del franchise capitanato da Dwayne The Rock Johnson in arrivo nelle sale italiane il giorno di Natale.

Nella clip vediamo i protagonisti, gli avatar con le sembianze di Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, in mezzo al deserto, ma improvvisamente sono costretti alla fuga per l'arrivo di una mandria scatenata di struzzi! Potete visualizzare la clip in questione andando direttamente sul sito di ComicBook.com.

Negli Stati Uniti la pellicola di Jake Kasdan uscirà nelle sale questo venerdì, ovvero la settimana prima dell'arrivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma i produttori non sono affatto preoccupati di tale vicinanza, dato che la stessa situazione si era verificata due anni fa, quando uscirono in contemporanea Gli Ultimi Jedi e Benvenuti nella giungla; quest'ultimo film, infatti, nonostante Star Wars riuscì a incassare quasi un miliardo di dollari, dando il via ai lavori per il nuovo sequel, che fino ad allora non era stato affatto preso in considerazione. "Stavamo andando dritti in contro a Star Wars e non sapevamo se saremmo rimasti sconfitti ma all'improvviso realizzammo che ai fan era davvero piaciuto".

Poi, sul periodo festivo: "A tutti piacciono le feste. E il tipo di film che risponde a queste esigenze promettono di solito un gran divertimento e non c'è periodo migliore di questo, perché è veramente il periodo dell'anno più strano per stare chiusi in casa, ma al contrario dove porti tutta la famiglia al cinema con i bambini, a vedere un film che sia per tutta la famiglia, dagli 8 agli 80 anni. Tutti andranno al cinema e si divertiranno, ogni età avrà qualcosa da andare a vedere. Solo questa sensazione di sentirsi meglio e di divertirsi, questo è il cinema. Noi lo abbiamo sempre amato, quindi avere questa opportunità è meraviglioso".

Come detto, Jumanji: The Next Level arriverà nelle sale americane il 13 dicembre mentre in quelle italiane è atteso per il giorno di Natale. Date un'occhiata al poster ufficiale del film e alle prime reazioni della stampa.